Москва, , 19:04 — REGNUM В третьем квартале в России зафиксировал активный рост потребления брокерских услуг. Об этом сообщается в специальном докладе на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

В документе отмечено, что в третьем квартале 2019 года в России сохранялись двузначные темпы прироста числа клиентов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении. Рост числа клиентов на фондовом рынке был связан со снижением ставок по депозитам в банках. Из-за этого граждане решили вкладывать средства в эту сферу финансов.

Кроме того, увеличению числа клиентов поспособствовал активный рост рынка акций и облигаций, а также отмена комиссии за депозитарное обслуживание рядом брокеров. Широкая филиальная сеть, клиентская база и развитие мобильных приложений банками сделали возможным проводить агрессивные продажи инвестиционных продуктов в массовом розничном сегменте.

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