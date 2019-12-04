Душанбе, , 18:37 — REGNUM Стихийные бедствия угрожают экономическому развитию Таджикистана, препятствуя усилиям по борьбе с бедностью. Об этом говорят авторы осеннего доклада Всемирного банка, который посвящен экономике Таджикистана.

Составители документа напомнили, что с 1992 года в Таджикистане от крупных стихийных бедствий пострадали более 7 миллионов человек, а экономический ущерб составил более 1,8 миллиарда долл. Ссылаясь на официальные данные, авторы упомянули, что в среднем стихийные бедствия в этой стране происходят каждые два дня и каждую неделю приводят к одному несчастному случаю со смертельным исходом.

Отмечается, что финансовые возможности правительства по преодолению этих последствий крайне ограничены.

«Республиканские или местные исполнительные органы государственной власти в основном финансируют деятельность, связанную с восстановлением и реабилитацией после стихийных бедствий за счет перераспределения бюджетных средств и заимствований, помощи частного сектора и самих домовладельцев. Страхование на случай стихийных бедствий также присутствует, но практически не распространяется на частную собственность», — сказано в докладе.

Аналитики Всемирного банка рекомендуют таджикским властям укреплять финансовые резервы на случай стихийных бедствий для немедленного реагирования и дальнейшего восстановления.