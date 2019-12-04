Киев, , 18:37 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 4 декабря, запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

За соответствующую инициативу проголосовали 274 депутата при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем в документе есть оговорка, что во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе правительству предоставлено право временно отменять запрет.

Представитель партии «Батькивщина» Иван Крулько заявил, что решение парламента не удовлетворяет оппозицию, поскольку оставляет как минимум два варианта для импорта электроэнергии из России.

«Кабинет министров имеет право своим решением предоставлять возможность импорта из России. А второе — остается возможность импорта из Беларуси, по сути, российской электрической энергии», — заявил Крулько.

С заявлением политика согласны и эксперты. Так, политолог Кирилл Сазонов считает, что власть окончательно сдала украинскую энергетическую безопасность Москве, хотя и сделала вид, что всё исправила.

«Многие журналисты и депутаты попались на эту удочку. Или сделали вид, что попались? Сразу пошли радостные заголовки и заявления нардепов: «Запретили импорт электроэнергии из РФ»… «Рада отменила поправку Геруса». А дьявол, дорогие детишечки из монобольшинства «Слуга народа», кроется в деталях. Ничего вы не отменили — Герус вас сделал. И всю Украину вместе с вами», — негодует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что импорт электроэнергии из России на Украине начался в октябре после того, как депутаты «Слуги народа» внесли в законодательство поправку от главы энергетического парламентского комитета Андрея Геруса, которой разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

Сам Герус заявлял, что Украина закупает минимальные объемы электроэнергии в России, которые принципиально ни на что не влияют.