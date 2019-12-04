Нижний Новгород, , 18:34 — REGNUM Советский районный суд Нижнего Новгорода начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра госимущества Александра Макарова по ч.2 ст.286 («Превышение должностных полномочий»). Соответствующая информация опубликована на портале суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что первое заседание отложено.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Макарову был вынесен приговор, о котором нигде не сообщалось официально, по статье о превышении должностных полномочий. Заседание суда по делу бывшего министра проходило без участия прессы — журналистов не пустили. После суда представителям СМИ приговор в отношении Макарова тек и не озвучили. Как уточнял «Коммерсантъ-Приволжье», министр получил 1 год и 1 месяц ограничения свободы и штраф в размере 200 тыс. рублей. Сейчас прокуратура добилась повторного рассмотрения судом в другом составе.