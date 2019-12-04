Бразилиа, , 18:39 — REGNUM Целенаправленной девальвации бразильского реала в Бразилии не проводится, заявил 4 декабря президент этой страны Жаир Болсонару, передаёт Globo.

Комментируя введение пошлин на бразильские металлы со стороны Вашингтона, обвиняющего Бразилию в намеренной девальвации своей валюты, Болсонару сказал:

«Мы искусственно не завышаем курс доллара. Сама торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем влияет на стоимость доллара у нас».

Заявление американского президента Дональда Трампа о мерах против Бразилии он назвал «резким», но осуждать пока не стал — поскольку решение о пошлинах ещё не вступило в силу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 2 декабря обвинил Бразилию и Аргентину в том, что они специально поддерживают свои национальные валюты на низком уровне, чтобы нажиться на американских покупателях.

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