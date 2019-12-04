Москва, , 18:26 — REGNUM В Госдуму в скором времени будет внесен пакет законопроектов, которые защитят права граждан в вопросе страхования, а также снизит риски выведения средств недобросовестными страховщиками. Об этом журналистам заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Подготовлен к внесению комплекс законопроектов, направленных на защиту прав и законных интересов граждан в сфере страхования, усиление парламентского контроля за финансовым рынком и противодействие неправомерным действиям при банкротстве кредитных, страховых и иных финансовых организаций», — заявила Яровая.

По ее словам, депутаты разработали пакет из восьми законопроектов, которые предлагают ввести конкретные меры.

«Это, в первую очередь, меры профилактики. Поздно защищать права граждан и государства, когда ресурсы украдены и выведены за пределы страны. Механизм защиты должен действовать на опережение», — заявила Яровая.

Законопроект также обязывает страховщиков включать во все договоры информацию о том размере премии, которую получит от него страховая компания. Кроме того, по словам Яровой, за средствами компенсационного фонда СРО страховщиков, а также их использовании следует также установить более серьезный банковский контроль. Это позволит снизить риски выведения денег со счетов недобросовестными игроками.

«Считаем необходимым сделать неминуемым наступление уголовной ответственности за совершение преднамеренного или фиктивного банкротства кредитных и страховых организаций независимо от суммы ущерба, опасность преступления и ответственность за него должны быть соразмерны», — подчеркнула Яровая.

Для эффективной работы новой системы депутаты также предлагают ввести парламентский контроль. Так, предлагается обязать Центробанк представлять в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка не один раз в три года, как сейчас, а один раз в год.