Киев, , 18:25 — REGNUM Депутаты украинской Рады предложили более 4,3 тыс. правок в законопроект о рынке земли, который сейчас готовят ко второму чтению.

Об этом сегодня, 4 декабря, заявил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Сольский уточнил, что по состоянию на 3 декабря было подано 4364 поправки.

Депутат отметил, что правки, по которым иностранцы смогут покупать землю на Украине, при условии, что это будет поддержано на всенародном референдуме, уже внесены в документ.

ИА REGNUM напоминает — ранее заявлялось, к законопроекту о рынке земли во время подготовки его ко второму чтению поступило свыше 3 тысяч поправок.

В «Слуге народа» рассчитывают голосовать за документ во втором чтении уже на следующей пленарной неделе, 17−20 декабря. Как эти даты стыкуются с рассмотрением 4,3 тыс. правок в законопроект — пока неясно.