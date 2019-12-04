Душанбе, , 18:20 — REGNUM Правительству Таджикистана следует позаботиться о привлечении альтернативных источников финансирования строительства Рогунской ГЭС, считают авторы доклада Всемирного банка, посвященного экономике Таджикистана.

В частности, аналитики международного финансового института видят выход в поиске финансирования из частных источников, сократив количество вливаемых в проект бюджетных средств.

«Строительство Рогунской ГЭС может представлять риск для устойчивости долга и оттеснить на второй план социальные расходы в том случае, если власти не смогут обеспечить альтернативное финансирование проекта из частных источников», — сказано в документе.

Финансирование проекта из госказны может иметь место, считают в ВБ, только в случае увеличения доходов бюджета и оптимизации расходов.

Напомним, что в 2020 году Таджикистан намерен выделить на строительство Рогунской ГЭС из бюджетных средств сумму, сопоставимую с бюджетными тратами на проект в 2019 году, а именно около 220 млн долл. Это почти 8% всего объёма расходов госказны в 2020 году, утверждённых властями.

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