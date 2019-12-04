Нижний Новгород, , 18:18 — REGNUM Стоимость строительства нового культурно-образовательного центра на Стрелке оценивается в 30 млрд рублей. Об этом сообщается в каталоге инвестиционных проектов региона, опубликованном на портале АО «Корпорация развития Нижегородской области», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Площадь участка, предполагаемая под организацию центра составляет 4,97 га. В рамках проекта предполагается комплексное развитие территории Стрелки и создание общественного пространства общей площадью 119,5 тыс. кв метров. В частности, здесь планируется обустроить музейный и театрально-концертный комплексы, жилые дома, а также общественные пространства. Отмечается, что территория может стат площадкой мирового уровня для проведения мероприятий в сфере культуры федерального и мирового масштаба.

В настоящее время проект находится на стадии поиска инвестора.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время на Стрелке располагается исторический комплекс пакгаузов. Летом здесь проходили первый международный фестиваль искусств «Стрелка» и церемония вручения федеральной премии «Инновация-2019».

Площадку показывали президенту России Владимиру Путину, когда он приезжал на форума «Россия-спортивная держава». Концепцию развития территории представил главе государства губернатор Глеб Никитин. По его словам, ключевым объектом территории станут уникальные ажурные конструкции, сохранившиеся после Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года — пакгаузы. Никитин отметил, что на Стрелке планируется разместить новое здание филармонии, пакгаузы же адаптировать под музейное пространство. Он выразил надежду, что здесь будут создан новый символ города, не менее узнаваемый во всём мире, чем Сиднейская опера. Путин отметил, что «будет лучше, чем в Сиднее».