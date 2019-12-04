Симферополь, , 18:03 — REGNUM Расходование средств, которые республиканские министерства и ведомства передают в муниципалитеты Крыма, не контролируется. Об этом 4 декабря на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«К сожалению, очень часто можно наблюдать за ситуацией, когда средства переданы и с этого момента об их судьбе ничего толком не известно. Подход должен быть изменён. Министерства должны обеспечивать хотя бы минимальный контроль, знакомиться с планами-графиками распределения этих средств и расходования на определенные цели. Прошу коллег понять, что роль статистов никому в этом случае не нужна», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что главы крымских муниципалитетов должны находиться в своих администрациях и заниматься текущими вопросами, вместо того чтобы бегать по кабинетам Совета министров республики, поэтому большая часть совещаний будет проходить в формате видеоконференцсвязи.

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