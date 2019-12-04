Нижний Новгород, , 17:57 — REGNUM C 1 января 2020 года ООО «Лидер — транс», которое обслуживает маршруты Т — 14,39, 63, 71, 79, 92, будет брать за проезд при наличном расчете 35 рублей. Таким образом, стоимость билета в указанных маршрутках вырастет сразу на 16,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

При безналичном расчете стоимость проезда останется прежней — 30 рублей. Кроме того, у перевозчика будет действовать пересадочный тариф между своими маршрутами с использованием транспортных карт (электронный кошелек) — при пересадке в течение 60 минут — проезд будет стоить 45 рублей.

Уточняется, что школьники и пенсионеры смогут ездить по этим маршрутам за 20 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала августа почти все нижегородские частные транспортные компании увеличили тариф на проезд в маршрутках до 30 рублей. С начала года тариф увеличился в 28 маршрутных такси, которые курсируют в Нижнем Новгороде. При этом стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате банковской или транспортной картой.