Москва, , 17:57 — REGNUM Законопроект о ликвидации МУПов и ГУПов Госдума может обсудить во втором чтении 10 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

«Завтра также предполагалось рассмотреть во втором чтении законопроект по ГУПам и МУПам небезызвестный. Принято решение его пока отложить и рассмотреть 10 декабря», — сообщил Жуков журналистам.

Он рассказал о предполагаемых поправках

«Вероятно, будут приняты дополнительно важные поправки, которые увеличивают срок переходного периода, скорее всего, до пяти лет», — уточнил парламентарий.

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Госдума в декабре 2018 года приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на ликвидацию государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) в РФ.

Речь идет о запрете создания унитарных предприятий с госучастием с 2019 года. При этом существующие ГУП и МУП также должны быть ликвидированы к 1 января 2021 года. Однако такие нормы не коснутся предприятий, которые были созданы по специальному закону, акту или распоряжению президента или правительства. Исключением будут также предприятия, которые работают для достижения целей национальной безопасности и обороны. Такие изменения необходимы в связи с тем, что конкуренция между существующими ГУПами и МУПами слишком высока, отмечали в правительстве.

Законопроект предусматривает переходный период, в течение которого унитарные предприятия, которые осуществляют деятельность на конкурентных рынках, подлежат реорганизации или ликвидации. По предложению правительства и ФАС, этот период составляет два года.

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