Новосибирск, , 17:53 — REGNUM Депутаты Горсовета Новосибисрка сегодня, 4 декабря, абсолютным большинством голосов приняли в первом чтении проект бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам мэра Анатолия Локтя, муниципальный бюджет на ближайшие три года останется социально направленным: на эти цели будет направлено более половины всех расходов.

«У нас растёт доля расходов на образование, социальную поддержку. Мы работаем над увеличением бюджета развития, сотрудничая с правительством Новосибирской области, — отметил Локоть. — В 2020 году при финансировании из бюджетов трёх уровней также планируется строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, центров цифрового образования детей, ремонт и реконструкция городских магистралей».

Защищённые статьи расходов на 2020 год составляют более 70%. В проекте бюджета на 2020−2022 годы предусмотрен рост собственных доходов. С 2020 года Новосибирск начнёт получать норматив отчислений по транспортному налогу в размере 20%, или более 300 млн рублей за год.

Основные параметры бюджета Новосибирска на 2020 года: доходы — 49 млрд 146 млн рублей, расходы — 50 млрд 346 млн рублей, дефицит — 1 млрд 200 млн рублей.