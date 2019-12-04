Киров, , 17:44 — REGNUM Департамент городского хозяйства администрации Кирова выбрал подрядчика новогоднего оформления городка на Театральной площади. ИП Пивоваров выполнит весь необходимый объем работ за 13,983 млн рублей, при начальной (максимальной) цене закупки 14,054 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно опубликованным на портале госзакупок документам, подрядчик должен не только установить и наладить все необходимое оборудование до 21 декабря 2019 года, но и демонтировать новогодние конструкции до 1 марта 2020 года.

Финансироваться контракт будет из бюджета Кирова по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и благоустройство города».

ИА REGNUM напоминает, концепцию новогоднего оформления Театральной площади мэрия представила еще в октябре. Здесь будет организована «Веселая ярмарка». На площади оборудуют светящиеся конструкции «валенки» и «балалайки», а также светящаяся новогодняя карусель.