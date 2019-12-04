Махачкала, , 17:34 — REGNUM В Дагестане начались выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Кредитинвест», у которого была отозвана лицензия. За девять дней вкладчикам выплатили 143 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Выплаты начались с 25 ноября, в качестве банка-агента выступает АО «Россельхозбанк». По данным на 4 декабря, банком-агентом выплачено 143 млн рублей, что составляет 53% от страховой ответственности. В том числе 47,4 млн рублей получили юридические лица, или 65% от страховой ответственности по малым предприятиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ «Кредитинвест» (Дагестан, г. Кизилюрт). Отмечалось, что решение принято в связи с тем, что банк проводил сомнительные трансграничные операции и нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивался в 250,9 млн рублей.

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