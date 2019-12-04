Владикавказ, , 18:26 — REGNUM Реконструкцию моста через реку Фиагдон, расположенного у подножья Аланского Успенского мужского монастыря, проведут в Северной Осетии. К работам планируется приступить в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Переправа имеет полувековую историю и, как отмечается, в настоящее время не соответствует ни одной технической категории автомобильной дороги общего пользования, что зачастую приводит к аварийным ситуациям. Отсутствие тротуаров также негативно сказывается на безопасности пешеходов.

«Проект реконструкции моста готов и находится на экспертизе. Он предусматривает однопролетный современный мост с использованием балок пролетного строения длиной 24 м с габаритом проезжей части 10 м. Будут обустроены и два тротуарных перехода по 1,5 м», — сказано в сообщении.

Такие габариты, по данным пресс-службы главы региона, были выбраны исходя из массового пешего посещения данного места жителями и гостями республики. Кроме того ожидается, что обновленный мост будет готов к пропуску высоких вод, поскольку река Фиагдон зачастую подвергается паводкам во время обильных осадков и таяния снегов.

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