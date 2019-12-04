Москва, , 17:24 — REGNUM Механизм по аресту и конфискации криптовалют разрабатывает МВД РФ, сообщили 4 декабря в пресс-службе ведомства.

В разработке механизма участвуют также Верховный суд РФ. Готовое предложение по правовой основе для ареста и конфискации криптовалют будет представлено до конца 2021 г.

Напомним, в СМИ месяц назад появилась информация, что в России появится правовая основа для ареста и конфискации криптовалют.

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