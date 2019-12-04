Москва, , 17:14 — REGNUM Россельхознадзор снимает ранее введённые ограничения на поставки в Россию молочной продукции 32 белорусских предприятий. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, решение об этом принято после проведённой работы с белорусской ветеринарной службой и телефонных переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства Белоруссии Иваном Смильгинем. Отмечается, что решение вступает в силу уже с сегодняшнего дня.

В Россельхознадзоре также сообщили, что работа с белорусскими коллегами по дальнейшему снятию ограничительных мер на поставки продукции животного происхождения будет продолжена.

Отметим, что договорённость о массовом возобновлении поставок белорусского молока достигнута в преддверии встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая должна состояться 7 декабря в Сочи.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, а также крупные инвестиционные проекты и «газовые дела».