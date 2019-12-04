Лондон, , 17:07 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК, от которого ожидают новых сокращений добычи, 4 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подорожали на $1,65 (2,71%), до $62,47 за баррель. «Мировой эталон» находится на сессионном максимуме.

Январские фьючерсы WTI подорожали на $1,53 (2,73%), до $57,63 за баррель. Марка также находится на максимуме торгов.

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