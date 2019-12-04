Душанбе, , 17:06 — REGNUM В 2020 году правительство Таджикистана планирует экспортировать за рубеж свыше 3 млрд кВт•ч электроэнергии на общую сумму в размере 120 млн долл.

По данным минэнерго Таджикистана, за январь-октябрь 2019 года бюджет страны за счёт продажи электроэнергии соседним странам пополнился на сумму более 89 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выше на 21% или 16 млн долл.

При этом никаких конкретных данных об объёмах поставок за десять месяцев 2019 года в ведомстве не предоставили. Была раскрыта лишь информация о странах, в которые за вышеуказанный период Таджикистан экспортировал электроэнергию: Узбекистан, Афганистан, Киргизия.

Напомним, что с наступлением холодов Таджикистан минимизировал поставки электроэнергии за рубеж. Экспорт в Узбекистан приостановлен до апреля 2020 года.