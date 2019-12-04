Саранск, , 17:05 — REGNUM Мордовия получила самую крупную дотацию из всех регионов России, которую распределило правительство РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год. В республику поступит 2,16 млрд рублей. Глава региона Владимир Волков подчеркнул, что средства направят на выполнение социальных обязательств, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

«Эти средства пойдут на выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Также эти деньги предназначены для исполнения всех мер социальной поддержки — это и выплаты по пятипроцентной ипотеке, и детские пособия, и различного рода компенсации. Таким образом, республика до конца года выполнит все свои социальные обязательства», — пояснил Волков.

Он заверил, что работа по обеспечению сбалансированности бюджета региона будет продолжена. В Мордовии реализуются несколько десятков крупных инвестиционных проектов, развиваются экономика и социальная сфера. Выполнение намеченных целей тесно связано со стабильной и бесперебойной работой всей бюджетной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Волков обсуждал вопросы развития республики со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Обсуждались вопросы реализации национальных проектов в регионе, а также софинансирование расходных обязательств республики из федерального бюджета.