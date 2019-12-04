Москва, , 17:04 — REGNUM Онлайн-платформа для регистрации и информирования участников Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) удостоена двух наград Tagline Awards 2019: серебро в номинации «Проект для детей/юношества/молодежи» и бронзу в номинации «Дизайн/юзабилити интранета». Tagline Awards — крупнейший в Восточной Европе конкурс цифровых проектов. Награда вручается ежегодно за самые инновационные, интересные и качественные проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных команд разработчиков.

Проект разработан агентством JetStyle по заказу Кружкового движения НТИ. В рамках платформы объединены личный кабинет участника соревнований и наставника — преподавателя, помогающего участнику в процессе подготовки, администраторские инструменты для организаторов олимпиады, микросервисы и интеграция с внешней образовательной платформой, где размещены задания для отборочных этапов. Отбор на олимпиаду с 2018 года происходит дистанционно, чтобы принять участие в соревнованиях могли школьники и студенты со всей России.

В сентябре и октябре 2019 года успешно прошла регистрация участников всех трех треков олимпиады: школьников 5−7 классов, школьников 8−11 классов и студентов. На платформе зарегистрировалось более 80 000 пользователей со всей страны.

«С помощью этой платформы мы хотели создать связное сообщество молодых инженеров и их наставников, а также предложить им удобную среду, где участники могут решать задачи и формировать команды, а преподаватели — участвовать в подготовке команды и адаптировать процесс подготовки, анализируя прогресс своих учеников. Кроме того, нам как организаторам требовалась возможность анализировать статистические данные и делать выводы о состоянии сообщества. Мы считаем, что команда JetStyle отлично справилась с тем вызовом, который мы перед ними поставили», — отметил президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

Tagline Awards — это крупнейший в Восточной Европе конкурс цифровых проектов с международным жюри, в которое входят авторитетные креативные и арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний и другие специалисты в этой сфере. Среди компаний и брендов, чьи работы рассматривались на Tagline Awards — Google, Яндекс, Сбербанк, Samsung, МТС, «МегаФон», Билайн, Tele2, S7, PepsiCo, Philips, Ростелеком, MasterCard и многие другие.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российский венчурной компанией в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями начиная с 2015 года. В рамках основного трека учащиеся 8−11 классов могут соревноваться по 24 инженерным профилям, победа в 16 из которых дает 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и возможность поступления в ведущие технические вузы России. С 2018 года в рамках Олимпиады КД НТИ проводится студенческий трек, его победителям доступна возможность бесплатного обучения в магистратурах, а также стажировки в лидирующих компаниях инженерной отрасли. В 2019 году при поддержке АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Платформа НТИ» впервые проводится Олимпиада КД НТИ. Junior для школьников 5−7 классов; соревнования проводятся по 5 технологическим сферам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».