Севастополь, , 17:04 — REGNUM Депутаты севастопольского Заксобрания от КПРФ не предлагали поправок к раскритикованному ими бюджету города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Заксобрания Владимир Немцев.

«Да, фракция коммунистов подготовила пакет документов к проекту бюджета. Но это не поправки, а предложения и замечания. Конкретного перераспределения наши коллеги не предложили», — заявил он сегодня на пленарном заседании Заксобрания во время рассмотрения проекта бюджета во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря севастопольские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета Севастополя. Согласно документу, прогнозируемый общий объём доходов в 2020 году составит 58,24 млрд рублей. Объём безвозмездных поступлений — 41,91 млрд рублей. Общий объём расходов бюджета на этот период составит 61,67 млрд рублей. Дефицит — 3,43 млрд рублей. Представители фракции КПРФ заявили, что проект бюджета сырой и его нельзя принимать.

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