Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM Фиксировать нарушения правил дорожного движения на подъезде к международному аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) будут два комплекса фотовидеофиксации. Технику «АвтоУраган» начнут тестировать в декабре 2019 года, сообщили ИА REGNUM в донском министерства транспорта.

«Главная задача работы комплексов фотовидеофиксации не наказание, а предупреждение совершения новых правонарушений. Эффективная профилактика поможет свести социальный риск на дорогах до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения к 2024 году», — уверена директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области нарушения правил дорожного движения фиксируют 268 приборов автоматической фиксации.

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