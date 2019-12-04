Киров, , 16:25 — REGNUM В Кировской области подавляющее большинство безработных предпочитают искать работу через своих знакомых и друзей, на втором месте — поиск через интернет. В среднем на поиски новой работы уходит три месяца. Такие данные приводит Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в январе-сентябре уровень безработицы составил 4,9%. Свыше 31 тыс. трудоспособных жителей не имели работы или доходного занятия, искали работу и готовы были к ней приступить. В структуре безработных 12,6% впервые искали работу, у каждого второго — высшее или среднее профессиональное образование, средний возраст безработного — 37 лет, более половины ищущих работу — мужчины.

В ведомстве отмечают, что большинство безработных при поиске заработке обращаются к друзьям, родственникам и знакомым — таковых 71%. На втором месте (46%) по популярности — поиск работы через интернет и СМИ, на третьем (39%) — обращение за содействием в службу занятости, 24% обращаются к администрации или работодателю. Отметим, что при опросе безработные указывали все используемые способы поиска работы .

Средняя продолжительность поиска работы составила три месяца. Более года (так называемая «застойная» безработица) искали работу 26% сельчан (от общего числа безработных в селе), в городе этот показатель составил 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области почти 604 тыс. жителей заняты трудовой деятельностью, из них более 33 тыс. трудились на двух работах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кировской области 6% занятых трудятся на двух работах