Уфа, , 16:15 — REGNUM Более 21 млрд рублей инвестируют в Башкирию пять новых резидентов ТОСЭР. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, Минэкономразвития РФ зарегистрировало пять новых резидентов в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В частности, на ТОСЭР «Белебей» было зарегистрировано три проекта, общий объем инвестиций которых составил приблизительно 20,7 млрд рублей. Здесь будут созданы 1468 новых рабочих мест.

В частности, ООО «ТАВРОС» построит в срок до 2025 года современное мясоперерабатывающее предприятие, общий объем инвестиций которого составит приблизительно 7,8 млрд рублей. Таким образом, создаст 1166 новых рабочих мест.

ООО «ЭкоНива Молоко Башкирия» построит молочный завод, затраты на который составят около 12,8 млрд рублей. При этом будет создано 235 рабочих мест.

ООО «ЛИДЕР» построит до 2025 года современный молочный комбинат, который сможет перерабатывать 20 тонн молока в сутки. Реализация данного проекта потребует порядка 130 млн рублей. При этом будут созданы 67 новых рабочих мест.

На ТОСЭР «Кумертау» ООО «Рацион» до 2025 года создаст производство детского питания и полуфабрикатов. Затраты на этот проект составят около 6,5 млн рублей. При этом будут созданы 30 новых рабочих мест.

На ТОСЭР «Нефтекамск» ООО «Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники» до 2025 года создаст производство оборудования для бурения и строительства скважин. Затраты на данный проект составят около 235 млн рублей. При этом будет создано 749 новых рабочих мест.