Киров, , 16:00 — REGNUM В Кировской области почти 604 тыс. жителей заняты трудовой деятельностью, из них более 33 тыс. трудились на двух работах. Такие данные приводит Кировстат по итогам января-сентября 2019 года.

По информации ведомства, за девять месяцев численность рабочей силы в регионе составила 634,9 тыс. человек, в том числе 603,8 тыс. человек были заняты экономической деятельностью, 31,1 тыс. человек — не имели работы или доходного занятия.

Наряду с основной работой некоторые жители имели дополнительный источник заработка. Почти 6% (или 33,3 тыс. человек) занятого населения трудилось на двух и более работах. Еще 14,9 тыс. человек были в поисках подработки, из них 4,6 тыс. нашли подработку. На дополнительную работу в среднем один работающий затрачивал 12,1 часа в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области за указанный период в расчёте на душу населения доходы в среднем выросли на 7,3% и достигли 22 546 рублей за месяц, реальные денежные доходы увеличились на 2%.