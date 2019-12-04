Москва, , 15:58 — REGNUM Состав продукции компаний Lindt, Procter&Gamble и Henkel, продающейся в России и странах Европы, оказался различным. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компаниям предупреждения, заявил 4 декабря журналистам заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров.

Компаниям направлены предупреждения о прекращении нарушений в течение 30 дней. «Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.

Так, в шоколаде отличается содержание органических кислот. У некоторых образцов — на 10−15%, у других на 100−220%. Производители должны либо выпустить товар, аналогичный по составу европейскому, либо сообщить на упаковке об отличии.