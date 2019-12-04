Москва, , 15:56 — REGNUM Дональд Трамп 3 декабря поделился мыслями о возможной отсрочке заключения соглашения между США и КНР до президентских выборов 2020 года. Инвесторы ринулись продавать рискованные активы и переводить деньги в защитные инструменты: цены на золото в короткий срок выросли почти на 1,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Нефтяной рынок крайне чутко реагирует на подобные новости, ведь от торговой сделки зависит судьба мировой экономики и, как следствие, спрос на сырье. Тем не менее чёрное золото практически никак не отреагировало на негатив и продолжило восстанавливаться.

Главным образом это связано с оптимистичными ожиданиями касательно грядущей встречи ОПЕК+ в Вене. Участники рынка ожидают пролонгации текущих мер по поддержке цен, тогда как министр нефти Ирака допустил дополнительное сокращение добычи еще на 400 тысяч баррелей в сутки.

Для сравнения, сейчас страны ОПЕК+ коллективно сократили добычу на 1,2 млн баррелей — примерно 1,2% от общемировых значений. Дополнительным позитивом служит снижение объемов нефти в американских хранилищах на 3,7 млн баррелей (API), что почти вдвое превышает прогнозы экспертов.

Если сегодняшний отчет от Информационного агентства энергетики (EIA) подтвердит сокращение запасов, то котировки вполне могут вырасти до $62 за баррель», — полагает эксперт.

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