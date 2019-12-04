Гонконг, Китай, , 16:00 — REGNUM Новый, четвертый за последние месяцы пакет мер на сумму 3,3 млрд гонконгских долларов ($425 млн), предназначенных для стимулирования экономики, приняла администрация Гонконга. Об этом сообщил 4 декабря секретарь по финансовым вопросам Пол Чан, чьи слова приводит газета South China Morning Post.

По его словам, данное решение предназначено для поддержки малых и средних предприятий в условиях кризиса.

«Новый раунд мер поможет малым и средним предприятиям улучшить движение ликвидных средств», — заявил Пол Чан.

Также он отметил, что целью администрации при принятии данного пакета мер является сохранение рабочих мест, поддержка компаний и укрепление уверенности инвесторов.

Отметим, власти Гонконга обеспокоены ухудшением экономической ситуации в городе на фоне непрекращающихся уже полгода в городе акций протеста и демонстраций, из-за чего объём продаж в розницу снизился в октябре на 24,3% в годовом исчислении и это стало рекордом. Также на 43,7% в годовом выражении снизился туристический поток в Гонконг, что стало сильнейшим спадом за последние 16 лет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Гонконга Кэрри Лэм заявила, что поддержка Соединенными Штатами протестующих может подорвать доверие деловых кругов к автономии.