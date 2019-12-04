Сеул, , 15:58 — REGNUM Южная Корея заняла 21-е место в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2020, в котором оценивается простота уплаты налогов в 190 странах мира. За год страна поднялась на три позиции в соответствующем индексе, сообщает Yonhap News со ссылкой на аудиторскую компанию PwC.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея улучшила своё положение в рейтинге благодаря сокращению продолжительности проверки корректировок отчетности по корпоративному налогу и налогу на добавленную стоимость (НДС).

Известно, что налоговая нагрузка в Южной Корее составила 33,2%, что на 7,3% ниже среднего показателя. Кроме того, отечественный бизнес тратит на учёт в среднем 174 часов в год.

В первую десятку вошли: Бахрейн, Гонконг, Катар, Ирландия, Маврикий, Кувейт, Сингапур, Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Замыкает список Венесуэла.