Москва, , 15:48 — REGNUM Торговая сделка между США и Китаем осталась только на словах, а по факту 15 декабря вероятно будут введены новые пошлины на китайские товары и противостояние между крупными экономиками продолжится. Данный факт на мировую экономику оказывает негативное влияние, а валюты развивающихся стран слабеют, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист аналитического отдела компании «ФинИст» Елена Мороз.

«В ближайшее время состоится встреча стран-нефтепроизводителей из альянса ОПЕК для установления квот по добыче нефти. Подстегивает информация из Ирана, что добыча будет сокращена. Но полного согласия в этом вопросе достичь так и не удается.

Нкоторые страны участницы постоянно нарушают квоты, а Эквадор решил самостоятельно устанавливать квоту и покидает ОПЕК. Поэтому на заседании 6 декабря навряд ли будет решён вопрос по добыче, так как некоторые страны-участницы хотели бы нарастить добычу.

Внешний фон сейчас находится в состоянии неопределенности и туманности, и рисковые активы соответственно не пользуются спросом, а инвесторы ждут прояснений по предстоящему заседанию ОПЕК+ и оценивают возможные риски от эскалации торговой войны.

До 6 декабря сильной волатильности от рубля ждать не стоит, рубль будет торговаться в диапазоне 64,10−64,60 за американский доллар. Но факторы, которые могли бы оказать подкрепление рублю блекнут перед наступающим давлением, поэтому ослабление рубля будет вести курс к отметке 65,20», — полагает эксперт.

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