Москва, , 15:47 — REGNUM Правительственный законопроект, смягчающий государственный надзор за торговым мореплаванием, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Речь идет о том, чтобы отметить плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей на судах рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства.

В качестве альтернативного механизма обеспечения безопасности мореплавания Росрыболовство намерено применять внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований) как ситуативные меры реагирования, а также делать акцент на организации и проведении профилактических мероприятий.

Как заявил журналистам член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский («Единая Россия»), отмена таких проверок сегодня особенно актуальна, чтобы упростить работу рыболовства.

«Поправки направлены на устранение ненужных и часто бюрократических процедур, мешающих нормальной работе отрасли», — заявил Синяговский.

Так, по его словам, процедуры проверки требуют от рыболовов оформления большого количества документов, а на деле оказываются «практически бессмысленной процедурой». В частности, в морском рыбном промысле сегодня задействовано порядка 907 компаний и 2,3 тыс. судов. При этом в ходе проверок в 2016 году было выявлено пять нарушений, а в 2017 и 2018 годах — ноль.

«Вместо этого для обеспечения безопасности мореплавания предлагается уделить повышенное внимание выездным внеплановым инспекциям, а также принимать меры профилактического характера», — отмечает Синяговский.

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