Кампала, , 15:50 — REGNUM Торговля на границе Уганды и Демократической Республики Конго была приостановлена после того, как конголезские бизнесмены начали забастовку из-за отсутствия безопасности, вызванного активностью боевиков. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, конголезские торговцы в городе Касинди, который граничит с угандийским Мпондве, закрыли свои магазины в знак солидарности с другими конголезцами в Бени, которые протестуют против «неспособности ООН защитить» их от нападений повстанцев.

С угандийской стороны, торговец Франко Ричард заявил, что угандийцы не чувствуют себя в безопасности, переходя в Бутембо из-за страха, что повстанцы нападут на них. По меньшей мере 27 человек были убиты повстанцами в прошлую среду, 27 ноября, в Бени, в результате чего число погибших от активности боевиков с 5 ноября достигло 107 человек, передает издание.

Пресс-секретарь Миссии ООН в ДР Конго (МООНСДРК) Матиас Гиллманн во вторник, 3 декабря, заявил Daily Monitor, что ситуация была нормализована после демонстраций в понедельник, 2 декабря. Гиллманн добавил, что переговоры с военным руководством ДР Конго все еще продолжаются, и «мы по-прежнему делаем как можно больше в рамках нашего мандата, предоставленного нам Советом Безопасности [ООН]».