Пекин, , 15:42 — REGNUM Прототипы модели Polestar 2 сошли с конвейера китайского автозавода Luqiao. Об этом сообщается на сайте TheDriven.

«Пробные образцы Polestar 2 для инструментов теперь сходят с конечной производственной линии на заводе Luqiao и, таким образом, приближаются к серийному производству», — отметил гендиректор Polestar Томас Ингенлат.

Он добавил, что автомобили появятся в продаже в первой половине 2020 года.

Сейчас уже можно заказать модели Polestar 1 PHEV и Polestar 2 EV на официальном сайте автокомпании. Там покупатели могут заказать выбранный электрокар. Доставят забронированный автомобиль в 2020 году.

Стоимость модели Polestar 2 в США оценивается минимум в 63 тыс. долларов (4,03 млн рублей).

Напомним, на данный момент компания Volvo намерена запустить крытый полигон для тестирования своих автомобилей, что позволит автокомпании проводить разработку машин. Полигон даст возможность уменьшить количество техники, необходимой для оценки новинок.

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