Москва, 4 декабря 2019, 15:38 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, на международном форуме «Электрические сети» (МФЭС-2019) в Москве состоялся деловой завтрак с участием генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, руководителей дочерних структур холдинга, глав ведущих предприятий — производителей оборудования для электросетевого комплекса. Генеральный директор ГК «Россети» сообщил собравшимся знаковую новость: импортозамещение в отрасли практически состоялось.
Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) открылся 3 декабря, напоминает ГК «Россети». Это масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса. Форум проводится компанией «Россети» с 2018 года.
Форум зарекомендовал себя ведущей площадкой для общения представителей федеральных и региональных органов власти, глав крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования, научных организаций и объединений, российских и зарубежных экспертов для обсуждения актуальных вопросов преобразования приоритетных энергетической инфраструктуры, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.