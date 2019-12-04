Москва, , 15:38 — REGNUM Сегодня, 4 декабря, на международном форуме «Электрические сети» (МФЭС-2019) в Москве состоялся деловой завтрак с участием генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, руководителей дочерних структур холдинга, глав ведущих предприятий — производителей оборудования для электросетевого комплекса. Генеральный директор ГК «Россети» сообщил собравшимся знаковую новость: импортозамещение в отрасли практически состоялось.

«Доля оборудования для электросетевого комплекса, произведённого на территории России, сегодня уже составляет 91%, — заявил топ-менеджер. — В части реализации программы импортозамещения мы идем с опережением ранее заявленных планов. Наша задача — выйти на показатель в 100%», — констатировал Павел Ливинский. По его словам, «Россети» с 2018 года активно привлекают к разработке новых технологических стандартов ведущих российских производителей. «Результаты пилотных проектов и темпы апробации новых решений впечатляют и свидетельствуют о правильности выбранной стратегии».

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) открылся 3 декабря, напоминает ГК «Россети». Это масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса. Форум проводится компанией «Россети» с 2018 года.

Форум зарекомендовал себя ведущей площадкой для общения представителей федеральных и региональных органов власти, глав крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования, научных организаций и объединений, российских и зарубежных экспертов для обсуждения актуальных вопросов преобразования приоритетных энергетической инфраструктуры, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.