4 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Анна Мейзер, , 22:16 — REGNUM «На этот раз правительство России подошло к этому вопросу очень серьезно», — заявил чиновник. И хотя данная информация имеет статус неофициальной, решения российского правительства о переориентации грузов из Прибалтики уже приносят свои плоды. Дальнейшее сворачивание поставок может привести к плачевным последствиям для прибалтийской республики, так как транзит по-прежнему является одним из главных источников дохода в бюджет Латвии. Если, конечно, Латвия не найдет себе новых партнеров.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

Прощание с советским прошлым

Объемы грузов, проходящих через порты Латвии, неуклонно падают. По последним данным статистики, грузооборот порта Рига за январь-октябрь снизился на 8,7%, до 27,31 млн тонн. В наибольшей степени потери связаны с уходом угля, на который приходится около трети грузооборота порта латвийской столицы — объемы сократились на 24,5%, достигнув отметки 8,69 млн тонн. Помимо этого, также отмечается спад по нефтепродуктам — за указанный период в порту было обработано 3,01 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее.

Рижский торговый порт Rto.lv

Более скромное падение зафиксировано в порту Лиепая, где за 10 месяцев года было перевалено 5,92 млн тонн грузов, что на 5,1% меньше в сравнении с результатами соответствующего периода 2018 года. В частности, перевалка зерновых снизилась на 12,1%, до 2,23 млн тонн, зато объем нефтепродуктов вырос сразу на 35,1%, до 361,6 тыс. тонн.

Единственный порт Латвии, где отмечается положительная динамика, — Вентспилс. С января по октябрь грузооборот там вырос на 7%, достигнув отметки 18,12 млн тонн. Сегодня около половины оборота порта приходится на нефтепродукты и насыпные грузы из стран СНГ, в основном, из Белоруссии, что и позволяет пока что хоть и не существенно, но все же наращивать показатели. Объемы сухих грузов выросли на 29%, до 7,29 млн тонн. Однако статистика по перевалке наливных, а также генеральных грузов ушла в минус — на 3% и 7% соответственно. Объемы обработанных контейнеров сократились сразу на 88%, до 249 тыс. TEUs.

На этом фоне железным дорогам Латвии также приходится испытывать трудности. Грузооборот ЛЖД (Latvijas dzelzceļš) падает, что вынуждает компанию пересмотреть свои расходы. В зоне риска оказывается проект электрификации железной дороги (его стоимость составляет порядка 318 миллионов евро, сообщило Nekā Personīga). Поскольку российские грузы в ближайшее время заменить в тех же объемах нечем, и, более того, Россия намерена и дальше выводить остатки транзита из Латвии, железнодорожникам приходится готовить план экономии на долгую перспективу.

Порт Вентспилс. Латвия Mamanikas

Выбор без альтернатив

Россия вернуть свои грузы в Латвию вряд ли позволит. К 2022 году в Приморске Ленинградской области должен будет появиться многопрофильный портовый комплекс мощностью до 70 млн тонн. Там будут переваливаться все те грузы, которые сейчас идут в Прибалтику — уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы и зерно. Предполагается, что строительство объекта позволит окончательно переориентировать грузопотоки от соседей. Именно дефицит мощностей сегодня является одной из причин, почему часть российских товаров по-прежнему переваливается в Прибалтике (если не учитывать также особые схемы и услуги по перетарке грузов, которые имеют высокую популярность в портах Латвии, Литвы и Эстонии).

Выручить Латвию, как считают прибалтийские чиновники и бизнес, может Белоруссия. Борьбу за белорусские грузы с главным конкурентом — Литвой — Латвия ведет уже не первый год. Однако, несмотря на непростые политические отношения между Литвой и Белоруссией, агрессивную позицию литовских политиков в отношении Белорусской АЭС, грузы по старой памяти следуют в Клайпеду. Более того, сокращение белорусского транзита в направлении Литвы не планируется, а, скорее, наоборот. Еще в начале осени 2019 года Белорусская нефтяная компания (БНК) объявила о планах нарастить поставки нефтепродуктов через Литву и сократить объемы грузов, проходящих через Латвию и Эстонию — это связано с тарифной политикой прибалтийских портов, объяснили тогда белорусские нефтепереработчики.

Еще одним «запасным вариантом» для Латвии в условиях ухода российского транзита может стать Китай. Сегодня за китайские грузы борются буквально все, так как активно развивающаяся китайская экономика в будущем позволит неплохо заработать на перевозках и обработке грузов, следующих в Европу. В ноябре порты Латвии посетила делегация министерства экономики Китая и департамента электронной коммерции и информатизации, и чиновники отметили, что видят потенциал для развития товарооборота при помощи цифровых технологий, используемых в портах Латвии.

Китайский контейнеровоз Buonasera

Однако партнеры по НАТО на фоне конфронтации с Китаем вряд ли позволят Латвии сблизиться с КНР. Ранее появилась информация, что Китай намерен инвестировать в Клайпедский порт, получив контрольный пакет акций прибалтийской компании. Сообщалось, что Китай рассматривает данные инвестиции как одну из составляющих проекта «Один пояс — один путь». Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис тогда выступил с заявлением, что считает сделку неприемлемой, поскольку порт является объектом стратегической важности для страны. Скорее всего, такой же сценарий будет ждать и Латвию.

Так, Латвия попадает в безвыходную ситуацию. Вывести транспортную отрасль республики из кризиса позволит лишь более активная работа с новыми игроками, а также создание конкурентных условий для грузовладельцев и перевозчиков.