Москва, , 15:32 — REGNUM Число туристов в России возросло за девять месяцев текущего года на 11,7% и достигло 54,7 млн человек. Об этом 4 декабря рассказал вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании координационного совета по туризму.

«Мы двигаемся замечательно, по данным девяти месяцев текущего года количество туристов в России увеличилось на 11,7%», — заявила Голодец и добавила, что эта цифра составила 54,7 млн человек за указанный период.

Также она рассказала, что лидерами по объёму туристов стали Краснодарский край, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что самыми посещаемыми городами мира в 2019 году стали Гонконг, Бангкок, Лондон, Макао (Китай) и Сингапур.