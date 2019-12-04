Сеул, , 15:30 — REGNUM К 2025 году южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor инвестирует в производство 61,1 трлн вон (~$51,4 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление руководства компании.

Как отмечается в заявление, цель инвестиций — повышение конкурентоспособности и создание новых возможностей.

Известно, что 41,1 трлн вон (~$34,6 млрд) компания планирует инвестировать в расширение и укрепление бизнеса, еще 20 трлн вон (~$16,8 млрд) — в разработку технологий будущего.

Кроме того, компания намерена повысить коэффициент операционной прибыль с нынешних 5% до 8%.

Отметим, что к 2025 году компания намерена войти в тройку мировых лидеров на рынке электро‑ и водородных автомобилей, а также увеличить долю на мировом рынке автомобилей до 5%.