Москва, , 15:23 — REGNUM По итогам ноября 2019 года продажи Suzuki в России выросли на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

В числовом выражении они составили 931 автомобиль. По оценке аналитиков агентства «Автостат», это лучший результат месячных продаж в 2019 году. Стоит отметить также, что положительная динамика продаж машин данной компании фиксируется уже третий месяц подряд.

Всего за одиннадцать месяцев текущего года продажи Suzuki в России составили 6 354 авто, что на 23% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

Наиболее продаваемой моделью японского бренда в ноябре текущего года в России стал компактный кроссовер Vitara. Он был продан в количестве 663 единиц, что на 55% выше результата годичной давности.

На втором месте по продажам кроссовер Suzuki SX4. Его продажи в прошлом месяце выросли на 60%, до 218 машин. Тройку лидеров замыкает внедорожник Suzuki Jimny новой генерации. Его предпочли купить 50 покупателей.

Напомним, по итогам октября реализация моделей автокомпании Suzuki в России увеличилась на 40% по сравнению с 2018 годом. В числовом выражении продажи моделей японской марки составили 869 машин.

Читайте также: Компания Suzuki создала новую экономичную версию S-Presso