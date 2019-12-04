Уфа, , 15:15 — REGNUM Первый инвестиционный форум «Башкортостан зовёт!» состоится в Уфе. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба минэкономразвития Башкирии.

По словам чиновников, на форуме будут рассмотрены вопросы формирования региональной инвестиционной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, на мероприятие, которое пройдет 19 декабря в конгресс-холле «Торатау», приглашены представители Агентства стратегических инициатив и федеральных органов исполнительной власти.

На форуме состоится представление Башкирии. Кроме этого, пройдет пленарное заседание «Инвестиции в регионы: точки роста и лучшие практики». Будут работать дискуссионные секции, на которых будут рассмотрены вопросы по экономическому развитию Башкирии, а также предоставления льгот для бизнеса.

По словам вице-премьера правительства — министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, в настоящий момент в регионе приложены большие усилия для улучшения инвестиционного климата, идет работа по корректировке законодательства региона для упрощения процедур реализации инвестиционных проектов.

В рамках форума также пройдет первое заседание Клуба активных инвесторов «Алга, Башкирия!», на котором инвесторы, реализующие успешные проекты в республике, поделятся своим опытом.