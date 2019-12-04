Киров, , 15:10 — REGNUM В Кировской области доходы населения растут, при этом жители стремятся накапливать сбережения в банках и погашать кредиты. Об этом свидетельствуют предварительные данные Кировстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По предварительной оценке, денежные доходы населения Кировской области в январе-сентябре 2019 года составили 258,1 млрд рублей. В расчёте на душу населения доходы по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в среднем выросли на 7,3% и достигли 22 546 рублей за месяц, реальные денежные доходы увеличились на 2%.

В структуре расходов наибольшая доля приходится на потребительские траты (покупка товаров и оплату услуг), которые составили 86,1%. По данным статистиков, потребительские расходы за указанный период выросли на 5,5%, в том числе в расчёте на душу населения составили 18 967 рублей в месяц.

На втором месте по расходам — обязательные платежи и взносы (13%), которые в среднем составляют 2862 рубля в расчёте на одного жителя области. Из них 37% приходится на НДФЛ.

В ведомстве обращают внимание на рост сбережений населения во вкладах и тенденцию снижения кредитных долгов.