Москва, , 15:04 — REGNUM Правительственный законопроект, устанавливающий льготные условия для участия самозанятых в процедуре госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Речь идет о том, чтобы уравнять в правах самозанятых граждан и представителей малого и среднего бизнеса при участии в процедуре госсзакупок. Сегодня самозанятые граждане в праве принимать участие в процедуре госзакупок и претендовать на роль исполнителя, однако процедуры для них действуют общие.

В то же время представители малого и среднего бизнеса могут участвовать в госзакупках на льготных условиях — в частности, на них распространяются сокращенные сроки оплаты выполненной работы.

Режим самозанятых действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарии. Граждане могут зарегистрироваться самозанятыми и платить налог с дохода в размере 4% при работе с другими гражданами и 6% при работе с юрлицами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект, которые распространяет режим самозанятых еще на 19 регионов РФ,