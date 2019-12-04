Сеул, , 16:04 — REGNUM Пищевая промышленность может стать новым двигателем роста экономики Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, правительство страны намерено поддержать пять секторов пищевой промышленности с большим потенциалом развития для «создания инновационной промышленной экосистемы и повышения жизнеспособности промышленности».

Известно, что основное внимание будет уделено производству готовых к употреблению, экологичных и ориентированных на экспорт продуктов.

По мнению специалистов, к 2030 году капитализация пищевой промышленности удвоится, а число рабочих мест увеличится примерно на 110 тысяч.

О том, сколько финансовых средств будет выделено, пока не сообщается.