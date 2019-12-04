Москва, , 14:51 — REGNUM Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на 2019 год с 1% до 1,2%, об этом говорится в опубликованном на сайте банка докладе.

«Наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению с предыдущей оценкой в 1%), — говорится в отчете. — Прогноз экономического роста в 2020 году — 1,6%, а в 2021 году — 1,8%».

Отмечается, что это было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами, уточнили в банке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в третьем квартале 2019 года составил 1,7%. По данным ЦБ РФ, темпы роста российской экономики по итогам года составят 0,8−1,3%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.

Читайте также: Кудрин оценил вероятность роста ВВП России до 3,1% в 2021 году