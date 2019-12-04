Киев, , 15:19 — REGNUM Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что смена руководства в компании «Нафтогаз» не планируется. Об этом депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал 4 декабря в Telegram-канале.

По словам Гончаренко, он задал Гончаруку вопрос о кадровых решениях по «Нафтогазу», на что премьер заявил, что политического решения о смене руководства компании нет.

«Поэтому Коболев будет работать до конца своего контракта», — добавил депутат, говоря о председателе правления госкомпании Андрее Коболеве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз». Однако 3 декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг это утверждение в отношении «Нафтогаза».

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