Вашингтон, , 14:39 — REGNUM США и Китай почти достигли соглашения о размерах пошлин, которые будут отменены в ходе первой фазы двусторонней торговой сделки. Об этом сообщает 4 декабря Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Отмечается, что стороны продолжают переговоры по первой фазе сделки на фоне напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона из-за обстановки в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Палата представителей Конгресса США приняла законопроект в введении антикитайских санкций из-за ситуации с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. В МИД Китая документ назвали клеветой и злонамеренной критикой в адрес Пекина и предупредили, что его принятие скажется на процессе китайско-американских торговых переговоров.

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