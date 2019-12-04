Чебоксары, , 15:11 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» выкупают главное административное здание предприятие, которое находится в центре Чебоксар. При первоначальных торгах за него просили почти 91 млн рублей, в итоге оно приобретается за 53,2 млн рублей. Победителем торгов стала ипотечная корпорация Чувашии, учреждённая региональным правительством, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В рамках дела о банкротстве нашёлся покупатель лота № 1 — главного административного пятиэтажного здание «Чувашавтотранса», которое находится в центре Чебоксар — по улице Гагарина, 20. Его площадь составляет 2 817,9 кв. метров. Победителем торгов стало акционерное общество «Специализированный застройщик «ИКЧР» с «лучшей ценой» в 53 218 971 рублей. Напомним, лот был выставлен на продажу в сентябре за 66 319 025,4 рублей.

Отметим, что если на первых торгах начальная цена лота № 1 была определена в сумме 90 972 600 рублей, то на повторных он подешевел на 9 097 260 рублей (или на 10%) — до 81 875 340 рублей. В сентябре 2019 года были объявлены новые торги: головной офис предприятия был выставлен на продажу с начальной ценой в размере 66 319 025,4 рублей, шаг аукциона — 1 473 756,12 рублей, стоимость лота дешевела каждую неделю.

Напомним, административное здание построено в 1978 году. Согласно проведённому ранее отчёту оценщика, «большая часть зданий не используется, но отапливается», ряд помещений общей передан в безвозмездное пользование учебно-курсовому комбинату «Нива» минсельхоза республики, три нежилых помещения — в безвозмездное пользование республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» зарегистрировано в 2002 году в Чебоксарах. Корпорация была учреждена правительством Чувашии. Уставный капитал составляет 407 926 000 рублей. Генеральный директор — Альберт Сидоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал «Чувашавтотранс» банкротом. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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