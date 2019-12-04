История вопроса

В июле 2018 года Россельхознадзор ввёл ограничения на поставки молока с ряда белорусских предприятий. В ходе проверок было выявлено, что в продукции предприятий превышена массовая доля нитратов. Большая часть ограничений были сняты в мае 2019 года. Раздражающим фактором в двусторонних отношениях остаётся также реэкспорт в Россию через Белоруссию запрещённых к ввозу продуктов из стран ЕС и США.