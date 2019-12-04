Москва, 4 декабря 2019, 14:34 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 4 декабря отменила ограничения поставку сырных полуфабрикатов из Белоруссии, сообщили в Россельхознадзоре.
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О возобновлении поставок продукции ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат» ходатайствовал департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минисельхоза Белоруссии.
В ведомстве отметили, что вся сырная продукция, отправляемая в Россию, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Как сообщало ИА REGNUM, четыре белорусских предприятия снова могут поставлять в Россию мясную и молочную продукцию, такое решение принял 7 ноября 2019 года Россельхознадзор.
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