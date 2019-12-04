Липецк, , 14:29 — REGNUM Итоги реализации проекта «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» за 11 месяцев 2019 года подвела начальник управления ЖКХ Липецкой области Елена Бадулина на заседании регионального административного совета, которое состоялось 3 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В сентябре регион первым в стране запустил объекты программы «Чистая вода». Сети водоснабжения появились в селе Пригородка Усманского района. В селе Красное Краснинского района проведена реконструкция водозабора стоимостью 15 млн рублей, установлена новая водозаборная башня объемом 200 кубометров. Новая скважина появилась в селе Копцевы хутора Липецкого района. Завершаются работы по обустройству скважины в селе Жерновное Долгоруковского района.

К 2024 году доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличится с 93,3% до 95,8%. Планируется построить новые объекты водоснабжения, реконструировать и модернизировать уже действующие. На реализацию проекта до 2024 года предусмотрено 650,7 млн рублей.

При реализации программы возникли и проблемы. Люди жалуются на перебои с водой, а «Липецкоблводоканал» — на незаконные вырезки в водопроводы.

«Необходимо усилить меры по борьбе с незаконными подключениями, работать с участковыми по врезкам. За воровство воды будем привлекать к ответственности и повышать штрафы», — заявил глава региона Игорь Артамонов. Он поручил профильным ведомствам разработать меры борьбы с хищениями воды.